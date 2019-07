Cidades Vulnerabilidade econômica impacta cardápio, diz gerente de merenda em Goiás Profissional orienta que em certas regiões refeições sejam reforçadas

Gerente especial da Gerência de Alimentação Escolar da Secretaria Estadual da Educação, Fátima Vauldimar Costa Silva, diz que a orientação da pasta ao gestor escolar é que reforce as refeições nas regiões ou municípios com maior vulnerabilidade econômica. “Nossa orientação é que não sirva doce, mas refeição salgada e reforçada”. De exemplo cita arroz com feijão e carne;...