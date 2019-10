Cidades “Vou morrer. Tenho câncer”, diz João de Deus ao participar de audiência em Anápolis Médium deixou a prisão na tarde desta quinta-feira (10). De acordo com advogado, sessão diz respeito a processo por posse ilegal de armas de fogo. Após ser ouvido, réu retornou ao Núcleo de Custódia

O médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, de 78 anos, deixou o Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia para participar de uma audiência no Fórum de Anápolis, a cerca de 53 km da capital, na tarde desta quinta-feira (10). No local, o réu em processos por abuso sexual e por porte ilegal de armas falou à reportagem da TV Anha...