Mais uma remessa de doses de vacina contra a Covid-19 estava programada para chegar em Goiás no início da noite desta quinta-feira (15). A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) esclarece que as 133.500 doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz que estavam programadas para chegarem às 18h55 não embarcaram no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), devido a atrasos da empresa áerea Azul, responsável pelo transporte desta remessa.

São 133.500 imunizantes da AstraZeneca, que serão destinadas para primeira dose. Houve uma reprogramação da entrega e o lote chegará ao Estado de Goiás às 01h05 da madrugada desta sexta-feira (16/07). Desta forma, a programação para que as doses sejam distribuídas aos municípios na sexta-feira segue sem alterações.

A chegada havia sido anunciada na manhã de hoje pelo governador Ronaldo Caiado (DEM). Ele voltou a afirmar que a expectativa é que até setembro todos acima de 18 anos já estejam imunizados com a primeira dose no Estado.

Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgado nesta quarta-feira (14) mostra que Goiás já recebeu 4.418.050 doses de imunizantes, sendo 1.537.780 da CoronaVac, 2.181.470 da AstraZeneca, 549.900 da Pfizer e 148.900 da Janssen. Deste total, 2.632.375 foram aplicadas em primeira dose. Já para a segunda aplicação, foram vacinadas 880.424 pessoas. Esses dados são preliminares e coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde.