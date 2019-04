Vida Urbana Voo é cancelado para manutenção em aeronave em Goiânia Por telefone a assessoria do Aeroporto da capital informou que já estava previsto uma manutenção na aeronave e voo já tinha sido cancelado anteriormente

Um voo que estava previsto para sair do Aeroporto Santa Genoveva em Goiânia com escala em Uberlândia, Minas Gerais, e com destino à Guarulhos em São Paulo, na manhã desta terça-feira (9), foi cancelado. Por telefone a assessoria do Aeroporto da capital informou que já estava previsto uma manutenção na aeronave e voo já tinha sido cancelado anteriormente. No entant...