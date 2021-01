Cidades Voluntários fazem campanha para ajudar unidades de saúde de Manaus (AM) Eles arrecadam recursos para comprar produtos como máscaras, luvas e fraldas geriátricas; saiba como colaborar

Antes da escassez de oxigênio provocada por um novo pico de casos da Covid-19 em Manaus (AM), um grupo de jovens voluntários se uniu na cidade para ajudar unidades de saúde locais. Por meio do contato com médicos e enfermeiros, eles souberam que faltam vários produtos no atendimento aos pacientes: máscaras, luvas, aventais e fraldas geriátricas. Começaram então a mob...