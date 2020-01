Cidades Voluntários encontram corpo de menino de 5 anos levado pela enxurrada em Arenópolis Eduardo Rodrigues Santos estava com o pai em uma motocicleta quando foram atingidos por uma tromba d´água

Atualizada às 13h08. O corpo do menino de 5 anos arrastado pela enxurrada em Arenópolis, na região Oeste de Goiás, foi encontrado no final da manhã desta quarta-feira (22) às margens do Córrego Areia há cerca de 16 quilômetros do local da acidente. A informação foi confirmada por familiares da criança. Preliminarmente, o corpo estava preso a galhos de uma fazend...