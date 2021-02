Cidades Volume de água na Rua da Divisa impressionou presidente da Associação dos Moradores do Setor Jaó Vários pontos da cidade ficaram alagados, como a Rua da Divisa, na confluência dos setores Jaó e Santa Genoveva, e residências em bairros como Urias Magalhães, Bairro Feliz e Setor dos Funcionários

Presidente da Associação dos Moradores do Setor Jaó, Adriana dos Reis Dourado foi acordada por volta das 6 horas por pessoas que vivem próximo à Rua da Divisa. Ela conta que ficou impressionada com o volume de água. “O problema é antigo. A água do setor Jardim Guanabara sai lá de cima, passa pela área da Infraero e forma uma bacia de contenção dentro do Córrego Jaó”. D...