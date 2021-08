Cidades Volta às aulas na rede estadual de Goiás é bem avaliada Retomada foi considerada tranquila por gestores, professores e estudantes ouvidos pelo POPULAR. Apesar disso, relatos apontam deslizes no cumprimento de protocolo

A primeira semana de aulas presenciais na rede estadual de Goiás encerra com avaliação positiva de alunos, gestores e professores. No retorno aos espaços que precisam comportar uma nova realidade, os desafios foram menores do que o que era esperado pela maioria. Mesmo assim, o início do período de adaptação mostrou que há questões de riscos que deverão receber cuidado...