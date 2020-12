Cidades Vocalista do Roupa Nova, Paulinho, morre aos 68 anos Ele estava internado na UTI do Hospital Copa D'or, no Rio de Janeiro após ser diagnosticado com Covid-19

Morreu na noite desta segunda-feira (14), aos 68 anos, o cantor Paulo César Santos, o Paulinho, integrante do grupo Roupa Nova. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo informações do G1, a assessoria de imprensa da banda e a unidade de saúde confirmaram a morte do artista. O hospital, no ent...