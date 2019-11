Cidades 'Você não vai acabar com desmatamento nem queimadas. É cultural', diz Bolsonaro Presidente voltou a se esquivar de perguntas sobre o aumento de 29,5% do desmate na Amazônia, maior taxa desde 2008

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, 20, que queimadas e desmatamento não devem acabar, pois são culturais. "Você não vai acabar com o desmatamento nem com as queimadas. É cultural", disse. Bolsonaro se esquivou novamente de perguntas sobre o aumento de 29,5% do desmatamento na Amazônia, maior taxa desde 2008. Ele também voltou a citar a gestão de...