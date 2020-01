Cidades Vizinhança contradiz versão de policiais Pessoas que estavam próximas a casa dos irmãos Victor e Kalebe, que morreram em ação da PM, dizem que agentes permaneceram um tempo no local antes do início de disparos

Testemunhas que estavam na Rua Araguacema, no Setor Maysa II, em Trindade, no momento em que policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) entraram em uma das casas e mataram os irmãos Victor de Paula Araújo, de 21 anos, e Kalebe, de 19, durante uma suposta troca de tiros, contam uma versão diferente da que consta no registro de atendimento integrado (RAI)...