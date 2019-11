Cidades Vizinha assusta ao ver mulher com metade do corpo para fora da sacada de apartamento em Goiânia De acordo com a testemunha, a mulher ficou cerca de dez minutos desse jeito

Imagina ver alguém com metade do corpo para fora da sacada de um apartamento em andar alto. Essa situação foi vivida por uma mulher que viu a vizinha de prédio no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia, ficar assim durante cerca de dez minutos na manhã de quinta-feira (28). Segundo a autônoma, que não quis se identificar, a vizinha parecia que estava limpando ou arr...