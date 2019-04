Vida Urbana 'Viver Cidade' revitaliza bairro Vale dos Sonhos com ações ambientais e de infraestrutura Evento ainda teve brincadeiras, oficinas e o Circo Laheto

A terceira edição do projeto "Viver Cidade", da TV Anhanguera, esteve neste sábado (13), na região norte de Goiânia, onde promoveu ações de revitalização do parque Vale dos Sonhos com plantio de árvores na área de preservação permanente do João Leite, distribuição de mudas para a população, poda da grama, instalação de novos bancos e estruturas danificadas entre outros r...