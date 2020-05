Cidades Viver Cidade - Doações: saiba como colaborar A campanha, que tem o objetivo de incentivar a doação de alimentos e produtos de higiene e limpeza para famílias carentes do Estado, arrecadará os mantimentos até o dia 17, no domingo

O Grupo Jaime Câmara (GJC), em parceria com as redes de supermercados Bretas, Hiper Moreira e Super Barão, promove a partir deste sábado (9) o projeto Viver Cidade - Doações. A campanha, que tem o objetivo de incentivar a doação de alimentos e produtos de higiene e limpeza para famílias carentes do Estado, arrecadará os mantimentos até o dia 17, no domingo. Para os int...