Este domingo (17) será o último dia para que as pessoas possam contribuir para colocar comida na mesa de diversas famílias carentes de Goiás através do projeto Viver Cidade: Doações, do Grupo Jaime Câmara. Os pontos de arrecadação são os supermercados Bretas, Hiper Moreira e Super Barão, que são parceiros da iniciativa.

Neste sábado (16), o Grupo promoveu uma live que foi transmitida pelo perfil institucional da empresa no Facebook com o intuito de incentivar ainda mais a arrecadação nas últimas horas da campanha que além de alimentos, também está arrecadando produtos de limpeza e higiene pessoal.

A live, que começou às 12h e terminou às19h, contou com entradas na programação da Tv Anhanguera e apresentações musicais de Almir Pessoa, Maria Eugênia, Xexéu, Bia Ferraz, Mara Cristina, Willian Kessley, Marquinhos SP, Delino Marçal e Marquinhos, do The Voice Kids.

Ela foi apresentada por jornalistas da TV Anhanguera, CBN e O Popular, além de Ana Clara Paim, apresentadora do programa No Balaio. Além das atrações musicais, a live também contou de dicas de como passar pela quarentena com mais qualidade de vida.

Como doar?

Ao todo, são 34 pontos de arrecadação de alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal espalhados por Goiânia e pela Região Metropolitana, além de dois pontos no interior: um em Anápolis e outro em Rio Verde (veja lista abaixo).

Não existe quantidade mínima, nem máxima para doação. Para ajudar basta comprar os produtos para a doação na hora que for fazer as compras pessoais e depositá-los no carrinhos de doação que estão posicionais das entradas dos supermercados.

Inicialmente serão beneficiadas a Central Única das Favela de Goiás (CUFA-GO), Legião da Boa Vontade (LBV), Grupo Irmão Amigo e Liga do BEM.

Confira os pontos de arrecadação do Viver Cidade: Doações

Supermercado Bretas

Endereço: Av. Araxá, nº 949, Jardim Ana Lúcia, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7h30 às 22 horas; domingo, das 8 às 21 horas

Endereço: Av. T2, nº 3.450, Setor Sol Nascente, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 07h30 às 22 horas; domingo, das 8 horas às 21h30

Endereço: Av. Escultor Veiga Vale, Qd. 26, Lt. 1, Parque Veiga Jardim, Aparecida de Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7h30 às 22 horas; domingo, das 8h às 21 horas

Endereço: Rua T-70, nº 67 (em frente ao Goiânia Shopping), Setor Bueno, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7 às 22 horas; domingo, das 8 às 22 horas

Endereço: Rua T-55, nº 611, Setor Bueno, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7 às 22 horas; domingo, das 8 horas às 21h30

Endereço: Av. Epiacauba, Qd. 14, Lt. 1, Bairro Cardoso, Aparecida de Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7h30 às 21h30; domingo, das 8h às 20 horas

Endereço: Av. Mangalô, Qd. 14, Lts. 134, 135 e 143, Setor Morada do Sol, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7h30 às 22 horas; domingo, das 7h30 às 21 horas

Endereço: Av. Anápolis, nº 2.121, Vila Pedroso, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 8 às 22 horas; domingo, das 8h às 21h

Endereço: Av. Santa Maria, Gleba I, Área 2, Lts. 1-A a 1-E, Bairro Goiá, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 8h às 22 horas; domingo, das 7 às 20 horas

Endereço: Av. Padre Wendel, nº 171, Setor São José, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 8 às 22 horas; domingo, das 8 às 19 horas

Endereço: Av. F, nº 781, Setor Água Branca, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 8 às 22 horas; domingo, das 8 às 20 horas

Endereço: Av. Independência, Q. 16, L. 20, Jardim Monte Cristo, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 8 às 22 horas; domingo, das 8 às 21 horas

Endereço: Rua Independência, nº 51, Jardim Lisboa, Aparecida de Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 8 às 22 horas; domingo, das 8 às 21 horas

Endereço: Av. Engenheiro Fuad Rassi, nº 796, Vila Jaraguá, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 8 às 22 horas; domingo, das 8 às 20 horas

Endereço: Av. do Contorno, nº 2.914, Vila Legionárias, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 8 às 22 horas; domingo, das 8 às 21 horas

Endereço: Av. Anhanguera, nº 5.588, Centro, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7 horas às 21h30; domingo, das 8 às 14 horas

Endereço: Av. Presidente Vargas, nº 1.740, Jardim Goiás, Rio Verde

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7 às 22 horas; domingo, das 7 às 20 horas

Endereço: Av. Dom Emanuel, nº 2.916, Bairro Alvorada, Senador Canedo

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 8 às 22 horas; domingo, das 8 às 20 horas

Endereço: Av. Brasil, Qd. A, Lt. 15, Área B, Bairro Cidade Jardim, Anápolis

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 8 às 22 horas; domingo, das 8 às 21 horas

Hiper Moreira

Endereço: Av. Perimetral, nº 2.982, Setor Coimbra, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7h30 às 22 horas; domingo, das 8 às 21 horas

Endereço: Av. T.63, nº 226, Setor Bela Vista, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7h30 às 22 horas; domingo, das 8h às 21 horas

Endereço: Av. T.63, nº 4.052, Bairro Anhanguera, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7h30 às 22 horas; domingo, das 8 às 21 horas

Super Barão

Endereço: Av. Neddermeyer, nº 630, Cidade Jardim, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7 às 21 horas; domingo, das 7 às 15 horas

Endereço: Av. São Domingos, Lt. 6, Residencial Fortaleza, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7 às 21 horas; domingo, das 7 às 15 horas

Endereço: Rua 90, esquina com Av. 136, Setor Marista, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7 às 22 horas; domingo, das 7 às 20 horas

Endereço: Av. 4ª Radial, nº 136, Setor Pedro Ludovico, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7 às 21 horas; domingo, das 7 às 15 horas

Endereço: Av. São Francisco, Qd. 40, Lt. 114, Setor Santa Genoveva, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7 às 21 horas; domingo, das 7 às 15 horas

Endereço: Rua C-70, nº 288, Setor Sudoeste, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7 às 21 horas; domingo, das 7 às 15 horas

Endereço: Av. Gercina Borges Teixeira, nº 2.546, COnjunto Vera Cruz, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7 às 21 horas; domingo, das 7 às 15 horas

Endereço: Rua 10, esquina com Rua 7, Setor Oeste, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7 às 21 horas; domingo, das 7 às 15 horas

Endereço: Av. Castelo Branco, nº 3.837, Setor Rodoviário, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7 às 21 horas; domingo, das 7 às 15 horas

Endereço: Av. Volta Redonda, nº 532, Jardim Novo Mundo, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7 às 21 horas; domingo, das 7 às 15 horas

Endereço: Rua 3, nº 317, Centro, Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7 às 21 horas; domingo, das 7 às 15 horas

Endereço: Av. das Nações, nº 2916, Parque das Nações, Aparecida de Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7 às 21 horas; domingo, das 7 às 15 horas

Endereço: Av. Tropical, Qd. 8, Lt. 2, Jardim Tropical, Aparecida de Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7 às 21 horas; domingo, das 7 às 15 horas

Endereço: Av. Independência, Aparecida Shopping, Piso 1, Setor Serra Dourada 3, Aparecida de Goiânia

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 7 às 21 horas