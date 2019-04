Vida Urbana Viva a Praça Cívica reúne centenas de goianos na manhã deste domingo Evento conta com brincadeiras, apresentações musicais, passeio ciclístico e exposição de viaturas históricas para fotos

Centenas de pessoas se reúnem, na manhã deste domingo (7) no evento Viva a Praça Cívica, no Centro de Goiânia. O evento é a abertura de uma série de ações que visa revitalizar e trazer os goianienses de volta à Praça Cívica, principal praça de Goiânia. No local há várias atracões, como tirolesa, apresentações musicais e de dança, além de brinquedos para as crianças. U...