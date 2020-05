Goiânia está entre as capitais com menor índice de isolamento do País. Capital goiana é a 5ª que apresentou taxas mais baixas do indicador entre quarta-feira (22) e o último domingo (26), deixando profissionais de saúde e autoridades sanitárias em alerta. A capital goiana registrou 38,2% de isolamento e ficou à frente apenas de Cuiabá, Campo Grande, Palmas e Boa Vista.

E neste fim de semana, para temor dos órgãos de saúde e administrativos, ainda vamos passar por um feriado prolongado. Muitas pessoas estão quebrando o isolamento social e promovendo aglomerações em porta de bares, distribuidoras, eespetinhos, além de festinhas em casa .

Dessa forma, o cidadão que vir aglomerações de pessoas e estabelecimentos funcionado de forma irregular pode e deve denunciar. A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia e da Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, colocou a disposição da população duas opções no aplicativo “Prefeitura 24 horas” como medidas de enfrentamento ao coronavírus (Covid-19).

Por meio das opções, de forma ágil e com poucos cliques, o cidadão poderá contribuir com o Poder Público no combate contra disseminação do coronavírus (Covid-19). Para isto bastará acessar o aplicativo (disponível nas lojas de aplicativos das plataformas Android e iOS) e selecionar as opções “COVID-19 - Aglomerações”, quando identificado pelo cidadão os locais com possíveis aglomerações de pessoas, e “COVID-19 - Estabelecimento Aberto”, quando identificado pelo cidadão os estabelecimentos abertos sem autorização. A denúncias podem ser realizadas de forma anônima.

A Prefeitura explica que, após o registro pelo aplicativo, as denúncias são direcionadas à Guarda Civil Metropolitana (GCM) e à Fiscalização da Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação (Seplanh), onde são verificadas. Em seguida, equipes são deslocadas para os locais em questão.

Passo a passo

1 - Acesse o aplicativo Prefeitura 24 horas em seu smartphone;

2 - Selecione a opção que desejar, sendo para denúncia de aglomerações ou estabelecimento aberto;

3 - Descreva sua solicitação, insira uma imagem se desejar e pontue em qual local foi encontrado a aglomeração ou estabelecimento aberto;

4 - Clique em enviar e sua solicitação será direcionada diretamente à Agência da Guarda Civil Metropolitana. Após o envio, o denunciante pode acompanhar o andamento em “Minhas Solicitações”.