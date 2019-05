Cidades Vistoria veicular tem taxa reduzida em 38,55% em Goiás Medida foi proposta pelo Detran Estadual

A Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) decidiu reduzir a taxa de vistoria veicular cobrada em Goiás. Nos próximos dias, a resolução do órgão fará com que a concessionária do serviço, a Sanperes, passe a cobrar R$ 108 por vistoria, ante os atuais R$ 175,76. O processo foi provocado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goi...