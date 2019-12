Cidades Visitantes participam do “A casa é sua”, no Grupo Jaime Câmara

Estudantes, adultos, crianças e idosos conheceram ontem a redação do POPULAR. A visita faz parte do projeto “A Casa é Sua”, realizado pela TV Anhanguera com o objetivo de aproximar o público do jornalismo da emissora.No POPULAR, os visitantes puderam ver de perto o web estúdio onde são feitas transmissões on-line ao longo do dia e conheceram a gráfica onde o jornal é...