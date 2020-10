Cidades Visita a presos volta em Goiás, mas com restrições Protocolo prevê que não deve haver contato físico e encontro será limitado a uma hora por mês, entre outras regras. Pessoas com 60 anos ou mais estão excluídas da liberação efetuada pela DGAP

Os presos do sistema carcerário em Goiás voltarão a receber visitas a partir de outubro, mas não como antes da epidemia da Covid-19 chegar ao Estado. Após quase sete meses sem poder ter contato com familiares, os detentos agora terão direito a uma visita de uma hora de duração por mês, sem contato físico e mantendo uma distância de dois metros um do outro. Advogados terão...