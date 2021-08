Cidades Violência psicológica é rotina da agressão no lar Ofensas verbais provocam danos severos e nova lei inclui crime no Código Penal do Brasil. Vítimas relatam casos

O Brasil começou o mês, quando é realizada a campanha de conscientização sobre a violência doméstica chamada Agosto Lilás, com uma boa notícia: agora, a violência psicológica contra a mulher é crime. Agressões desta natureza fazem parte da rotina das vítimas de ofensas no lar e causam danos tão severos quanto as hostilidades físicas. Em Goiás, de acordo com dados do Anuá...