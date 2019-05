Cidades Violência ainda amedronta

Gostar de Aparecida de Goiânia não significa tapar os olhos para os problemas, até porque eles são nítidos. Entre os moradores, apesar do apreço pelo local, é fácil notar na fala a expressão do que ainda amedronta e atrapalha. A violência é um destes fatores. “A cidade é boa, mas é violenta demais”, afirma o aposentado João Hilário do Nascimento, de 67 anos, morador do...