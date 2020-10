Cidades Vinte e um suspeitos de aplicar golpes financeiros são presos na operação Lombroso Os mandados de prisão preventiva e temporária foram cumpridos em Goiás, Piauí, além do Distrito Federal

Atualizada às 10h07. Vinte e uma pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (7) durante a operação Lombroso realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal (DF). A ação apura golpes financeiros em bancos e comércios do DF. Os mandados de prisão preventiva e temporária foram cumpridos em Goiás, Piauí, além do Distrito Federal. O prejuízo estimado com os golpes...