Cidades Vinte cães são envenenados em Ceres, no Vale do São Patrício Oito animais não sobreviveram depois de ingerir o veneno que foi colocado em pedaços de carne

Oito cães morreram em Ceres, no Vale do São Patrício, depois de serem envenenados por uma pessoa ainda não identificada. A denúncia do envenenamento de 20 animais na última semana chegou na manhã desta segunda-feira (27) à Secretaria do Meio Ambiente e à Polícia Civil da cidade. O caso aconteceu em uma região de chácaras ao lado do setor Aldeia do Vale, p...