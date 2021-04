Cidades Vinte bairros de Aparecida de Goiânia estão sem água nesta quinta-feira (8) Saneago informou que o problema foi causado pelo rompimento de uma adutora; a previsão é que o fornecimento seja retomado até o final da noite

De acordo com a Companhia Saneamento de Goiás (Saneago), 20 bairros de Aparecida de Goiânia estão com o fornecimento de água interrompido na manhã desta quinta-feira (8). A equipe informou que o problema foi causado pelo rompimento de uma adutora, e que equipes técnicas já estão trabalhando no reparo. Diante disso, os registros do sistema precisaram ser fechados. Segue a list...