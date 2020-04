A Vila São Cottolengo, em Trindade, registrou nesta quarta-feira (22) o primeiro caso confirmado do novo coronavírus (Sars-Cov-2). Se trata de um paciente interno, de 36 anos. Na manhã desta quarta, outros seis casos suspeitos da doença no local foram descartados.

Em nota, a Vila informou que o paciente está em isolamento, sem sintomas graves, apresentando somente coriza e que “toda a unidade de internação foi totalmente isolada e os colaboradores que tiveram contato com os pacientes estão em quarentena domiciliar”.

A instituição comunicou ainda que conta com uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) “que é responsável por cumprir, rotineiramente, todos os protocolos de higiene e limpeza da entidade e que, desde a notificação do primeiro registro da doença no país, tem intensificado ainda mais essas medidas”.

Visitas

As visitações na instituição estão suspensas desde o dia 17 de março por conta do risco de contaminação pela Covid-19. Além disso, atendimentos médicos e terapêuticos realizados para a população externa suspensos, assim como as aulas da Escola Especial da instituição.

Os colaboradores do grupo de risco também foram afastado e o teletrabalho foi aderido em alguns setores. A Vila utilizou ainda da Medida Provisória (MP) 936 e estabeleceu a redução proporcional de jornada de trabalho e salário para os profissionais, a suspensão de contrato de trabalho por 30 dias de parte dos colaboradores, além do escalonamento entre as equipes.

Outras medidas

A Vila informou ainda que adotou outras medidas de prevenção contra a Covid-19: aumentou a disponibilização de álcool 70% em toda a instituição, fez a demarcação de distância nos locais onde se formam filas para registro de ponto eletrônico, modificou os relógios de ponto para as áreas externas e efetuou a reorganização interna do refeitório, com alteração do horário de entrada, saída e permanência no local.

A instituição também isolou as unidades de internação, restringindo a circulação de pacientes e colaboradores para apenas os que lá precisam atuar, colocou pias para a lavagem frequente das mãos em locais estratégicos e intensificou a limpeza de pisos, corrimãos, maçanetas e banheiros com álcool 70%.

Além disso, foi feita a pulverização com fumacê em todas as áreas internas de todas as unidades, além da limpeza com hipoclorito de sódio em todas as áreas externas da Vila São Cottolengo.