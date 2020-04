As empresas Coca-Cola Bandeirantes e Vitamedic, do Grupo José Alves, doaram para o Hospital Filantrópico Vila São Cottolengo, em Trindade, álcool em gel produzido pelos próprios empreendimentos. Uma maneira de auxiliar a conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). O material é suficiente para o atendimento ao lar de 330 pessoas com problemas de saúde mental e motora.

A Coca-Cola contribuiu com as embalagens e a Vitamedic adaptou as suas máquinas à linha de produção para envasamento dos produtos. “Estamos vivendo uma crise de saúde global, sabemos das grandes dificuldades das instituições na prevenção da epidemia. Por isso, a nossa contribuição e compromisso social, pois estamos juntos nessa para garantir a segurança e bem-estar da nossa comunidade”, diz José Alves Filho, Presidente do Grupo José Alves.