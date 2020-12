Cidades Vila Nova Canaã, em Goiânia, recebe testagem de antígeno da Covid-19 nesta quinta-feira (3) Exames serão realizados das 8h às 17h nas modalidades drive-thru e pedestre

Os moradores e trabalhadores do Setor Vila Nova Canaã, em Goiânia, poderão fazer o teste de antígeno da Covid-19, nesta quinta-feira (3). Os exames serão realizados no Santuário Sagrada Família das 8h às 17h nas modalidades drive-thru e pedestre. Os testes oferecidos são os chamados de antígeno, que identificam a presença do vírus por meio do material coletado no nar...