Vigilante temporário é preso com 10 celulares que seriam entregues a detentos em Anápolis Suspeito que trabalha no local há seis meses foi abordado após denúncia anônima

Um vigilante temporário foi preso nesta quarta-feira (25), no Centro de Inserção Social (CIS) Monsenhor Luiz Ilc, em Anápolis, com 10 celulares que seriam entregues para detentos do local. A prisão foi realizada por colegas de trabalho e os equipamentos eletrônicos estavam na mochila. A investigação começou após uma denúncia anônima. De acordo com a Diretoria Geral ...