Cidades Vigilante penitenciário temporário oferece propina para diretor de presídio de Rio Verde e é preso Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária informou que a oferta seria para facilitar a entrada de drogas na unidade

Um vigilante Penitenciário Temporário (VPT) foi preso, na manhã desta quinta-feira (3), após oferecer propina para o diretor da Unidade Prisional de Rio Verde, na região Sudoeste do Estado. Em nota, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) informou que a oferta seria para facilitar a entrada de drogas no presídio. De acordo com a DGAP, o suspeito trabal...