Cidades Vigilante é preso suspeito de matar a ex-mulher a tiros, em Planaltina de Goiás Adolescente filha do casal teria presenciado o crime, ocorrido no interior do apartamento da vítima

Um vigilante, de 45 anos, suspeito de matar a ex-mulher foi preso na noite do último domingo (13), em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem desferiu três tiros contra a vítima, que era servidora do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), no interior do apartamento em que ela estava junto à filha adolescente d...