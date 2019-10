Cidades Vigilante é flagrado com drogas na mochila em penitenciária de Aparecida de Goiânia De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), servidor chegava para trabalhar, no início desta terça-feira (22), quando seu comportamento levantou suspeitas

Um vigilante penitenciário temporário, de 26 anos, foi detido com quase três quilos de maconha na Penitenciária Odenir Guimarães (POG), no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, nesta terça-feira (22). O flagrante ocorreu quando o jovem chegou para trabalhar na unidade, de acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP). Segundo a direção do p...