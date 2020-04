A Vigilância Sanitária de Goiânia inicia na manhã desta quinta-feira (30) um trabalho ostensivo em estabelecimentos comerciais de Goiânia para saber se estão sendo obedecidas as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde e por decreto municipal para o período da pandemia do novo coronavírus. A primeira via comercial a ser visitada é a Avenida T-1, no Setor Bueno, escolhida por estar localizada num dos bairros da capital que mais apresentam casos confirmados de contaminação.

Durante a fiscalização, os servidores vão observar se funcionários e consumidores estão usando máscaras de proteção facial e se há álcool em gel 70% disponível no local para higienização das mãos. Também está sendo exigido um ponto para lavagem adequada das mãos, o distanciamento de 2 metros de funcionários ou fregueses e a permanência interna de uma pessoa a cada 12 m². Ainda estão na mira da fiscalização estabelecimentos abertos ainda não autorizados pelo decreto do prefeito Iris Rezende.

A ação conta com 80 fiscais da Vigilância Municipal. Comerciantes que tentarem impedir, dificultar ou deixar de executar as medidas sanitárias que visam a prevenção do novo coronavírus e a sua disseminação podem ser penalizados com advertência, cassação de alvará, interdição e multa.