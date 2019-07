Cidades Viatura da Romu é utilizada em casamento de presidente de associação, em Goiânia Vídeo mostra viatura se deslocando pelo local em que a cerimônia foi celebrada. Comandante da GCM diz que não houve infração

Uma viatura da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), grupo especializado ligado à Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia, foi utilizada durante uma cerimônia privada no último fim de semana, no Setor Parque Amazônia, na capital. O evento foi o casamento do presidente da Associação da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia e ex-comandante geral da Romu, W. Moreira, realizado n...