Cidades Viatura da PM atropela ciclista, em Quirinópolis, e policiais são afastados; Veja vídeo Caso aconteceu no sábado (7) e foi registrado por uma câmera de segurança. Policiais envolvidos foram afastados

Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento em que uma viatura do Comando de Patrulhamento Especializado (CPE) da Polícia Militar de Goiás (PMGO) avança sobre um ciclista, em Quirinópolis, na Região Sul do Estado. O caso aconteceu no último sábado (7), por volta de 15h15. No vídeo, a viatura se aproxima e avança sobre a vítima, que pula para a c...