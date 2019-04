Vida Urbana Viagens de CityBus 2.0 terão tarifa pela metade nesta quinta e neste sábado O preço inicial, de R$ 2,50 será reduzido para R$ 1,25

O CityBus 2.0, serviço de transporte coletivo por aplicativo que opera em Goiânia, estará em promoção nesta quinta-feira (18) e neste sábado (20). Em comemoração à Páscoa, as viagens – inclusive as em grupo -- terão 50% de desconto. Segundo a HP Transportes, operadora do serviço, o preço inicial, de R$ 2,50 será reduzido para R$ 1,25. Já o preço final será calcul...