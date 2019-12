Cidades Viagens coletivas interestaduais por aplicativo chegam sob polêmica em Goiás Questionado judicialmente por empresas que operam regularmente e pela ANTT, startups prometem preço até 60% mais barato com fretamentos

Assim como ocorreu com a chegada da Uber no Brasil, o início da operação de startups de viagens coletivas interestaduais e intermunicipais tem provocado polêmica, até mesmo com apreensão de veículos ou retenção a partir de fiscalização. O uso de aplicativos para a contratação das viagens ocorre no limbo da lei, mas tem tido decisões favoráveis da Justiça Federal, permitindo a...