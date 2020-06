Cidades Viaduto da Perimetral Norte em Goiânia começa neste mês Previsão da administração municipal é que fique serviço pronto em 90 dias

As obras para a trincheira entre as avenidas Perimetral e Goiás Norte devem ser iniciadas ainda neste mês, segundo o secretário da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), Dolzonan da Cunha Mattos. A construção faz parte do corredor BRT Norte-Sul e a previsão é que fique pronta em 90 dias. No local, a pista do corredor de ônibus vai passar em u...