Cidades Viação Reunidas suspende temporariamente serviços do transporte coletivo na grande Goiânia Segundo a empresa, decisão foi tomada após prejuízos acumulados ao longo de quase 90 dias

A Viação Reunidas (VR), uma das concessionárias do transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana, suspendeu temporariamente sua operação no último sábado (13). Segundo a empresa, a medida foi tomada após prejuízos acumulados ao longo de quase 90 dias de operação com a quantidade de passageiros reduzidos. A Viação explica ainda que os mais de 400 colaboradores estão ...