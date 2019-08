Cidades Viúva de Marielle Franco diz estar otimista com rumo das investigações Segunda parte da audiência de instrução foi concluída nesta sexta

Após a conclusão da segunda parte da audiência de instrução na qual a Justiça ouviu testemunhas do caso Marielle Franco, a viúva da vereadora, a arquiteta Mônica Benício, disse estar “relativamente otimista” com os rumos da investigação. O processo corre em segredo de justiça e a imprensa não pôde acompanhar os depoimentos. Marielle foi assassinada no dia 14...