Vida Urbana Viúva de músico morto em operação do Exército diz que queria ter morrido ao lado do marido Em estado de choque, a técnica em enfermagem Luciana dos Santos Nogueira, viúva de Evaldo, disse que a família passava pelo local onde houve a operação com frequência

A família do músico Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, foi hoje (8), no final da manhã, ao Instituto Médico-Legal (IML), no centro do Rio de Janeiro, para liberar o corpo. Ele foi morto em uma operação do Exército, em Guadalupe, na zona oeste da cidade, na qual o carro em que estava foi atingido por mais de 80 tiros de fuzil. Em estado de cho...