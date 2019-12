Cidades Vestibular tem questão sobre 'peixe inteligente que foge de óleo' dita por secretário da Pesca Declaração foi usada na questão 17 da prova de Biologia da UECE

O vestibular da Universidade Estadual do Ceará (UECE), realizado no último domingo (15), trouxe uma questão sobre uma declaração polêmica do secretário nacional de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif Júnior, dita em uma live ao lado do presidente Jair Bolsonaro, no dia 31 de eoutubro, em meio à crise do derramamento de petróleo no Nordeste, que atingiu o litoral ...