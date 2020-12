Cidades Vermífugo Annita reduz em 55% carga viral de paciente com Covid-19, diz estudo Estudo financiado pelo governo teve resultado publicado em revista científica. Caiu 45% em quem tomou placebo

A revista científica European Respiratory Journal publicou artigo científico com os resultados do estudo financiado pelo governo federal sobre o uso do vermífugo nitazoxanida no combate ao coronavírus. Eis a íntegra (em inglês). O estudo começou com 1.575 voluntários, em sete cidades do país. Mas só 475 contraíram a Covid-19, então os demais foram excluídos. Ao fi...