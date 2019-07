Cidades Vereadores recebem nesta quarta-feira (10) Plano Diretor de Goiânia Entidades civis e parlamentares aguardam documento para análise que deve pautar Câmara no segundo semestre

A minuta do projeto de lei referente à atualização do Plano Diretor de Goiânia vai ser entregue aos vereadores da capital pela Prefeitura em evento na tarde desta quarta-feira (10), na Câmara Municipal. O documento vem sendo trabalhado por técnicos do Paço Municipal desde março de 2017 e já foi prometido aos parlamentares por diversas vezes anteriormente. Chega agora na ...