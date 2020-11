Cidades Vereadores querem Plano Diretor de Goiânia de volta ainda neste ano Parlamentares aguardam devolução do projeto à Câmara até fim do mês. Estudo sobre proposta de expansão urbana ainda não foi finalizada

É esperada até o fim deste mês a devolução do projeto de lei que atualiza o Plano Diretor de Goiânia para a Câmara Municipal. O documento foi retirado da Casa no fim de setembro pela Prefeitura após as polêmicas geradas pelas emendas dos vereadores ao projeto, especialmente a que concedia uma expansão da malha urbana em 122 milhões de metros quadrados (m²), ou seja, ...