Cidades Vereadores debatem sobre tramitação do Plano Diretor na Câmara Municipal Lucas Kitão (PSL), presidente da Comissão Mista, e Andrey Azeredo (MDB) falaram sobre como será a participação de ambos na discussão do projeto que determina as regras urbanísticas de Goiânia para os próximos 10 anos

Os vereadores Lucas Kitão (PSL), que preside a Comissão Mista da Câmara Municipal, e Andrey Azeredo (MDB) debateram em Live do jornal O POPULAR a tramitação do projeto que atualiza o Plano Diretor de Goiânia na tarde desta quarta-feira (26). Após ser aprovado em primeira votação do plenário, com 13 das 16 emendas propostas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o...