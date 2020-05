Cidades Vereadores de Itapaci denunciam prefeitura por uso de máquinas em propriedade privada O Prefeito da cidade afirma que o maquinário realizava uma obra de assistência para pequenos produtores

No último sábado (23), os vereadores Anderson Martins e Carlos César denunciaram a Prefeitura de Itapaci, cidade que fica a 223 km de Goiânia, pelo uso de maquinário público em propriedade privada. A Polícia Militar foi acionada, registrou ocorrência e apontou que no local havia uma pá carregadeira e dois caminhões. Mário José Salles, prefeito da cidade, afirma que as...