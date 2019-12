Cidades Vereadores de Goiânia derrubam veto e mantêm reserva para moradores de rua em contratos municipais A derrubada do veto se deu com 24 votos favoráveis e três contra

Os vereadores da Câmara Municipal de Goiânia derrubaram nesta quinta-feira (19) o veto do prefeito Iris Rezende ao Projeto de Lei 2018/172, que determina que empresas que celebrarem contratos com a administração pública destinem 5% das vagas para moradores de rua. A derrubada do veto se deu com 24 votos favoráveis e três contra. O projeto prevê o esta...