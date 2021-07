Cidades Vereadores de Goiânia cobram resposta sobre uso de máquinas em propriedade privada Mais de 60 dias após flagrante de maquinário da Prefeitura da capital em área privada na GO-080, investigação interna ainda não entregou explicação sobre caso

Os vereadores de Goiânia que integram a Comissão de Obras e Patrimônio estão há dois meses sem respostas sobre o uso de máquinas públicas em fazendas privadas na GO-080. De acordo com o vereador Santana Gomes (PRTB), que preside a Comissão, ainda não há explicação do que ocorreu e falta indicação de quem teria autorizado a realização do serviço. Segundo Santana, ele...