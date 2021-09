Cidades Vereadores de Goiânia cobram dados sobre mudanças no IPTU Audiência pública sobre projeto do novo Código Tributário aponta preocupação do Legislativo com impacto em nova fórmula do tributo e detalhamento é pedido

A primeira audiência pública para tratar do projeto de lei do novo Código Tributário Municipal (CTM) de Goiânia, realizada na tarde desta quarta-feira (15) na Câmara Municipal, serviu muito mais para expor as principais dúvidas dos vereadores, inclusive daqueles que já se manifestaram a favor da proposta, do que respostas. Como cada vereador fazia muitas perguntas, algu...